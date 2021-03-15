Єврокомісія заявила, що не веде переговори з Росією стосовно купівлі її вакцини "Супутник-V"

Джерело:Интерфакс
Європейська комісія (ЄК) спростувала інформацію, що веде з Росією переговори про закупівлю російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-V". Її, як і раніше, не планують використовувати в Європейському союзі.
Офіційний представник Європейської комісії Стефан де Кеєрсмакер повідомив, що ЄК не веде переговори з виробником російської вакцини.
До теми Чому деким людям вдається краще розпізнавати фейкові новини
Як я вже говорив і минулого тижня, в цей час немає дискусій між нашою переговорною командою і виробником російської вакцини,
– заявив прессекретар 15 березня під час брифінгу в Брюсселі.
Кеєрсмакер нагадав, що стратегія вакцинації ЄС – це спільна стратегія. А Держави-члени разом з комісією можуть в будь-який момент вирішити розширити портфель вакцин, схвалених для Євросоюзу.
15 березня безліч російських ЗМІ повідомили про те, що Євросоюз планує закупити російську вакцину проти коронавірусу "Супутник-V". Нібито таку інформацію надав президент ПАРЄ Хендрік Дамс під час зустрічі з головою Держдуми Росії В'ячеславом Володіним.
Росія розгорнула велику інформаційну кампанію на користь своєї вакцини. Натомість "Супутник-V" досі не схвалений жодним міжнародним регулятором. Єдине, чим оперують росіяни – дослідження на The Lancet, яке повідомляє про 91,6% ефективності. Але важливо розуміти, що це дослідження писали вони. The Lancet – лише платформа для публікацій науковців.
Попереднє дослідження росіян вчені розкритикували через помітне копіювання даних в діаграмах. Натомість після останнього дослідження наукова спільнота помітила наступні речі:
Чи можна вірити заявленим 92% ефективності? Якби робота велася не в Росії, то на основі опублікованих даних, я сказав би, що так. Але, на жаль, розробка та випробування проводилися в країні, яка за вказівкою "зверху" підробляла навіть допінг-проби своїх спортсменів на олімпіаді. Країні, яка відповідальна за масове поширення фейків і дезінформації. Країні, яка веде гібридну війну із сусідами. Країні, яка виробляє хімічну зброю і труїть нею своїх же громадян, неугодних правлячому режиму. Тому не можна виключати маніпуляції статистикою і підгонку даних під потрібний результат,
– написав біофізик, доктор фізико-математичних наук і спеціаліст з молекулярної динаміки та дизайну ліків Семен Єсилевський.