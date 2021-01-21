Президенту України Володимиру Зеленському надійшов лист від Президента Європейської ради та Президентки Європейської комісії.

ЄС готовий і надалі підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Відповідний лист був надісланий на адресу Володимира Зеленського від Президента Європейської ради Шарля Мішеля та Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

У листі повідомляється про кроки, вжиті ЄС в рамках домовленостей, досягнутих під час жовтневого Саміту у 2020 році. Окрім цього, там вказано про плани на 2021 рік.

Насамперед представники ЄС наголосили, що Україна може розраховувати на солідарність Європи у питанні отримання вакцини проти коронавірусу. Зазначається, що ЄС робить усе для того, аби забезпечити Україні якнайшвидший доступ до вакцин.

У 2020 році ЄС виділив Україні на придбання медичного обладнання 190 мільйонів євро. Окрім цього, був здійснений перший транш макрофінансової допомоги в обсязі 600 мільйонів євро. Інституції ЄС готові співпрацювати з Україною над виконанням критеріїв для надання другого траншу макрофінансової допомоги.

Автори листа наголосили, що Європейський союз готовий продовжити підтримку Україні в боротьбі з пандемією.

Лідери інституцій ЄС відзначають прогрес України у впровадженні внутрішніх реформ попри несприятливу ситуацію, викликану пандемією COVID-19. Євросоюз готовий до подальшої співпраці, зокрема в питаннях, що стосуються боротьби з корупцією та судової реформи. Керівники європейських інституцій високо оцінюють невідкладні кроки, що були вжиті Президентом України в контексті розвитку ситуації навколо рішення Конституційного Суду,

– прокоментував лист заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Про що ще йдеться в листі:

У 2021 році розпочнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію. У ЄС планують поглиблену галузеву співпрацю з Україною, зокрема у цифровій та екологічній сферах.

Угода про спільний авіаційний простір готується до підписання.

Розпочалась робота попередньої оцінювальної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

Європейські лідери вкотре рішуче підтримали суверенітет те територіальну цілісність України, Нормандський формат переговорів та дипломатичних зусиль України в контексті незаконної окупації Росією АР Крим.

Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн висловили сподівання, що 2021 рік у відносинах Україна – ЄС буде таким же насиченим, як і попередній.