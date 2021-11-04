Європа в епіцентрі пандемії, показники наблизились до максимальних: тривожна заява ВООЗ

Захворюваність на COVID-19 в європейських країнах знову наблизилася до рекордних показників. У ВООЗ відзначили, що таким чином Європа знову стала епіцентром пандемії коронавірусу.

53 країни Європи демонструють негативну динаміку

У ВООЗ попередили, що о кількість нових випадків зараження COVID наближається до рекордного рівня. Ситуація погіршилась через патогенний штам Дельта.

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Поточні темпи передачі вірусу в 53 країнах Європейського регіону викликають серйозну заклопотаність,

– зазначив директор європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Причини зростання захворюваності

Тож у ВООЗ попередили, що Європа знову в епіцентрі пандемії. Зростання захворюваності пов'язане з недостатнім охопленням вакцинації, а також ослабленням заходів громадської охорони здоров'я та соціальних заходів.

Крім того, Ханс Клюге зазначив, що показники госпіталізації вищі саме в країнах з нижчим рівнем вакцинації.

У ВООЗ повідомили, що захворюваність в Європі зростає майже 6 тижнів поспіль. Наразі добовий приріст хворих становить близько 250 тисячі випадків і 3 600 смертей внаслідок ускладнень коронавірусу.

Таким чином, кількість летальних випадків від COVID-19 до лютого 2022 року в Європі може становити півмільйона.

Актуальна статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 4 листопада у світі зафіксували понад 248 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – близько 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.

До слова, на тижні в уряді Німеччини заявили, що четверта хвиля коронавірусу розгорнулася на повну силу. Ситуація стала напруженою.