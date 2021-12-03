"Європа горить": лікар припустив, чому зросла захворюваність на Закарпатті

Наразі лише у Закарпатській області фіксують погіршення ситуації з коронавірусом. В регіоні значно збільшилася кількість COVID-пацієнтів у лікарнях.

За останній тиждень кількість госпіталізованих там зросла на 9%. Не знижується в області і смертність від коронавірусу. Директор Закарпатської обласної лікарні Юрій Яцина розповів про ситуацію в регіоні.

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Завантаженість COVID-лікарні

За даними медика, зі 140 ліжок заповнені хворими – 80. Зокрема, 9 пацієнтів перебувають у реанімації, а 71 людина – на кисні.

Сьогодні до нас надійшли ще п'ятеро людей. За минулу добу помер один пацієнт, 10 одужали, з них – двоє вакцинованих,

– повідомив Юрій Яцина.

Лікар наголосив, що в обласній лікарні немає різкого збільшення хворих на коронавірус, але загалом в області кількість хворих все ж зростає.

Чому на Закарпатті зросла захворюваність

Медик вважає, що причина погіршення ситуації в регіоні може бути пов'язане з поширенням в Європі нового штаму Омікрон.

Європа "горить", а Закарпаття розташоване на кордоні, це перший регіон. Навколо нас чотири держави, ймовірно, йде міграція населення. Цілком може бути,

– розповів Юрій Яцина.

Також директор обласної лікарні вважає, що вже невдовзі ситуація з COVID-19 в регіоні може ще більше ускладнитись.

Чи є вже на Закарпатті штам Омікрон

Попередньо епідеміологиня області Вікторія Тимчик попередила, що Омікрон може потрапити на Закарпаття із заробітчанами, які повертатимуться додому на різдвяні і новорічні свята.

Юрій Яцина не підтвердив даних про циркуляцію нового штаму на Закарпатті. Адже, Омікрон ще не ідентифікований в Україні.

Крім того, лікар закликав людей активно вакцинуватись. За його даними, в лікарні лише 4% пацієнтів з COVID-19 – вакциновані.

Симптоми змінились

Лікар розповів, що не в усіх хворих на COVID-19 зникає нюх та смак, але температура, слабість і загальні відчуття простудних, вірусних захворювань – залишились основними симптомами коронавірусу.

Водночас значно зросла потреба у кисні серед госпіталізованих з COVID-19.