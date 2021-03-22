Європа може досягнути колективного імунітету проти COVID-19 до липня, – комісар ЄС

Комісар Європейського союзу заявив, що до липня Європа може отримати колективний імунітет проти коронавірусу. Очікується, що пришвидшення постачання препаратів пришвидшить повільне розгортання вакцинації на континенті.

Нота оптимізму з'являється навіть тоді, коли кілька європейських країн почали повторно вводити обмеження через стрімке зростання захворюваності.

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Нумо візьмімо символічну дату. На 14 липня у нас є можливість домогтися імунітету на всьому континенті,

– сказав французькому телеканалу TF1 комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Він зауважив, що для перемоги пандемії існує лише одне рішення – вакцинація. Але, за його словами, Європа перебуває "на фініші". Тому що вакцини прибувають.

Ситуація з COVID-19 в ЄС: що відомо

Більше ніж третина населення Франції ізольована локдауном. Чехія від осені перебуває на карантині (була лише тижнева перерва під час Різдва), але це не допомагає – в країні переповнені лікарні. Тож щоразу вводять нові й нові обмеження. Захворюваність зростає й в Польщі. Загалом, хвороба почала з новою силою зростати скрізь. Але особливо в Центральній та Східній Європі.

Розчарування з приводу повторного введення карантину виливаються у вуличні демонстрації, зокрема в Німеччині, Амстердамі, Болгарії та Швейцарії.

Битва Європи проти хвороби ускладнилася розрізненою кампанією по вакцинації, під час якої декілька країн тимчасово зупинили використання препарату AstraZeneca через поодинокі випадки утворення тромбів.

Більшість з них відновили використання вакцини після того, як Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину безпечною і ефективною.

Але AstraZeneca доставила тільки 30% з 90 мільйонів доз, обіцяних ЄС в першому кварталі.

Бретон впевнений в тому, що найближчим часом до ЄС надійде більше вакцин. В період з березня по червень очікують 300-350 мільйонів доз. Він також додав, що тепер вакцини в Європі будуть виробляти 55 заводів.