Європа може досягнути колективного імунітету проти COVID-19 до липня, – комісар ЄС

Джерело:MedicalXpress
Комісар Європейського союзу заявив, що до липня Європа може отримати колективний імунітет проти коронавірусу. Очікується, що пришвидшення постачання препаратів пришвидшить повільне розгортання вакцинації на континенті.
Нота оптимізму з'являється навіть тоді, коли кілька європейських країн почали повторно вводити обмеження через стрімке зростання захворюваності.
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Нумо візьмімо символічну дату. На 14 липня у нас є можливість домогтися імунітету на всьому континенті,
– сказав французькому телеканалу TF1 комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
Він зауважив, що для перемоги пандемії існує лише одне рішення – вакцинація. Але, за його словами, Європа перебуває "на фініші". Тому що вакцини прибувають.
Бретон впевнений в тому, що найближчим часом до ЄС надійде більше вакцин. В період з березня по червень очікують 300-350 мільйонів доз. Він також додав, що тепер вакцини в Європі будуть виробляти 55 заводів.