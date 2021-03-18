Через повідомлення про можливі побічні ефекти у низці країн вакцинацію препаратом AstraZeneca ставили на паузу. Однак після недовгого проміжку, європейські країни відновлюють кампанію зі щеплення AstraZeneca.

Після того, як Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною, країни вирішили повернути препарат в кампанію вакцинації. Детальніше Регулятор ЄС визнав ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca У яких країнах відновлюють щеплення Після аналізу випадків повинні відновити використання вакцини. Де продовжать щеплення AstraZeneca: Іспанія,

Португалія,

Нідерланди,

Німеччина,

Італія,

Франція,

Латвія,

Литва,

Кіпр. Ірландія ж заявила, що вони ухвалять своє рішення 19 березня. Швеція заявила, що надасть публічний звіт наступного тижня після того, як сама дослідить ситуацію. Відмова країн Європи від вакцини AstraZenecа: основне Одразу 11 європейських країн за тиждень призупинили використання вакцини AstraZeneca.

Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.

На закиди розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату.

Випадки тромбозу у щеплених вони не пов'язали з вакцинацією.

ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію цим препаратом.

Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу