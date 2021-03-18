Європа відновлює вакцинацію препаратом AstraZeneca
Через повідомлення про можливі побічні ефекти у низці країн вакцинацію препаратом AstraZeneca ставили на паузу. Однак після недовгого проміжку, європейські країни відновлюють кампанію зі щеплення AstraZeneca.
Джерело:The Guardian
Після того, як Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною, країни вирішили повернути препарат в кампанію вакцинації.
Детальніше Регулятор ЄС визнав ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca
У яких країнах відновлюють щеплення
Після аналізу випадків повинні відновити використання вакцини.
Де продовжать щеплення AstraZeneca:
- Іспанія,
- Португалія,
- Нідерланди,
- Німеччина,
- Італія,
- Франція,
- Латвія,
- Литва,
- Кіпр.
Ірландія ж заявила, що вони ухвалять своє рішення 19 березня. Швеція заявила, що надасть публічний звіт наступного тижня після того, як сама дослідить ситуацію.
Відмова країн Європи від вакцини AstraZenecа: основне
- Одразу 11 європейських країн за тиждень призупинили використання вакцини AstraZeneca.
- Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.
- На закиди розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату.
- Випадки тромбозу у щеплених вони не пов'язали з вакцинацією.
- ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію цим препаратом.
- Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.
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