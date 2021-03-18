Європа відновлює вакцинацію препаратом AstraZeneca

Джерело:The Guardian
Через повідомлення про можливі побічні ефекти у низці країн вакцинацію препаратом AstraZeneca ставили на паузу. Однак після недовгого проміжку, європейські країни відновлюють кампанію зі щеплення AstraZeneca.
Після того, як Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною, країни вирішили повернути препарат в кампанію вакцинації.
Детальніше Регулятор ЄС визнав ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca
Після аналізу випадків повинні відновити використання вакцини.
Ірландія ж заявила, що вони ухвалять своє рішення 19 березня. Швеція заявила, що надасть публічний звіт наступного тижня після того, як сама дослідить ситуацію.