Європа вперше ліцензувала продаж штучного серця компанії Carmat S. Це допоможе пацієнтам в очікуванні трансплантації серця.

Carmat отримав сертифікацію СЕ на продаж штучного серця на території Європейської економічної зони. Про це пише Bloomberg.

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Компанія Carmat, яка базується у Франції, вперше отримала ліцензію після 10 років спроб. Продаж штучного серця планують розпочати у другій чверті наступного року.

Штучне серце є альтернативою людям, для яких максимальна медична терапія та допоміжний пристрій лівого шлуночка недостатні або протипоказані. Він призначений для пацієнтів, які очікують трансплантацію серця протягом 180 днів.

"Вже в січні ми активізуємо обговорення з нашими основними цільовими замовниками, щоб досягти плавного комерційного запуску протягом другого кварталу 2021 року, і таким чином запропонувати рішення для багатьох пацієнтів, які чекають на трансплантацію серця",

– заявив Стефан Піат, генеральний директор компанії.

Серцева недостатність вражає щонайменше 26 мільйонів людей у ​​всьому світі, близько 5% з яких мають таку стадію захворювання, яка не реагує на сучасні медичні методи лікування. Менше половини людей з діагнозом серцева недостатність виживають п’ять років.

Після повідомлень про дозвіл на продаж у Європі, акції компанії зросли на 34%. За рік акції Carmat зросли на 66% цьогоріч. Відтак компанія має ринкову вартість у 407 мільйонів євро.