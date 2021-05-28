Раніше вакцину схвалена для застосування підлітків у віці від 16 років.
До теми В Японії дозволять вакцину Pfizer проти коронавірусу для дітей від 12 років
Вакцина безпечна для дітей
Випробування за участю 2 260 дітей у віці від 12 до 15 років довели, що імунна відповідь організму на мРНК-вакцину Comirnaty співмірна з імунною відповіддю у віковій групі від 16 до 25 років (за рівнем антитіл до SARS-CoV-2).
Це означає, що в цьому дослідженні вакцина показала 100%-ву ефективність у запобіганні COVID-19 (хоча реальний показник може становити від 75% до 100%,
– йдеться в повідомленні EMA.
Вакцинація дітей від 12 до 15 років буде здійснюватися у два етапи з інтервалом у три тижні.
Що відомо про вакцинацію дітей проти COVID-19
Наразі жодна вакцина проти COVID-19 не дозволена до використання для людей у віці до 12 років.
Попередньо американська компанія Moderna повідомила, що її вакцина проти коронавірусної інфекції COVID-19 ефективна і безпечна для підлітків у віці від 12 до 17 років. Однак, ні FDA, ні EMA не схвалили її застосування серед дітей та підлітків.
Головне про вакцину Pfizer
Джерело: CNBC
- Comirnaty (BNT162b2), тобто вакцина виробництва Pfizer/BioNTech – є першою у світі, яка отримала схвалення від Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.
- ЇЇ ефективність проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%, проти важкої – 100%.