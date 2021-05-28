Європейський регулятор EMA схвалив вакцинацію дітей вакциною Pfizer

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech для вакцинації дітей у віці від 12 до 15 років.

Раніше вакцину схвалена для застосування підлітків у віці від 16 років.

До теми В Японії дозволять вакцину Pfizer проти коронавірусу для дітей від 12 років

Вакцина безпечна для дітей

Випробування за участю 2 260 дітей у віці від 12 до 15 років довели, що імунна відповідь організму на мРНК-вакцину Comirnaty співмірна з імунною відповіддю у віковій групі від 16 до 25 років (за рівнем антитіл до SARS-CoV-2).

Pfizer сформувала у дітей стовідсотковий захист до COVID-19. Результати досліджень:

Всього вакцину отримали 1005 дітей. Серед них не зафіксували жодного випадку COVID-19.

Серед 978 дітей, які отримали плацебо, 16 – заразилися коронавірусом.

Це означає, що в цьому дослідженні вакцина показала 100%-ву ефективність у запобіганні COVID-19 (хоча реальний показник може становити від 75% до 100%,

– йдеться в повідомленні EMA.

Вакцинація дітей від 12 до 15 років буде здійснюватися у два етапи з інтервалом у три тижні.

Що відомо про вакцинацію дітей проти COVID-19

Наразі жодна вакцина проти COVID-19 не дозволена до використання для людей у віці до 12 років.

Попередньо американська компанія Moderna повідомила, що її вакцина проти коронавірусної інфекції COVID-19 ефективна і безпечна для підлітків у віці від 12 до 17 років. Однак, ні FDA, ні EMA не схвалили її застосування серед дітей та підлітків.

Головне про вакцину Pfizer

Джерело: CNBC