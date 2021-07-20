Європейський регулятор оцінює нову вакцину від коронавірусу від Sanofi

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розпочало експертизу нової вакцини від коронавірусу, яку розробила французька компанія Sanofi Vidprevtyn.

EMA оцінить відповідність препарату звичайним стандартам ЄС, в тому числі по ефективності, безпеки і якості.

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Регулятор зазначив, що рішення прийнято на підставі попередніх лабораторних досліджень і ранніх клінічних випробуваннях у дорослих.

EMA буде оцінювати дані в міру їх надходження, щоб вирішити, чи переважують переваги існуючи ризики,

– йдеться в пресрелізі.

Зазначається, що експертиза триватиме доти, доки не буде доступно достатньо доказів для формальної заявки на отримання реєстраційного сертифіката.

До слова, виробник представив вакцину ще в травні. Проміжні результати другої фази досліджень препарату Sanofi показали від 95% до 100% вироблення антитіл після другої ін’єкції у всіх вікових групах (від 18 до 95 років).

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