Побічні ефекти можливі протягом місяця після вакцинації цими препаратами. Однак регулятор наголосив, що переваги вакцинації перевищують можливі ризики.

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Які побічні ефекти можуть бути після вакцинації

Серед виділених побічних ефектів експерти підтвердили ймовірність виникнення венозної тромбоемболію, а також імунної тромбоцитопенії.

Важливо! Експерти зауважили, що згадані побічні ефектні легко лікуються при правильній і оперативній діагностиці.

Як розпізнати побічну реакцію

Медики закликали людей, у яких почалися проблеми з самопочуттям після вакцинації, звертатися до лікарів за допомогою. Симптомами побічної реакції на вакцину можуть бути:

біль в області грудної клітини,

больові відчуття в ногах та набряк кінцівок,

постійний біль в животі.

Що відомо про "побічку" Janssen

У квітні Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало включити утворення тромбів в перелік побічних ефектів вакцини Janssen виробництва Johnson & Johnson.

13 квітня регулятор США рекомендував призупинити використання вакцини через те, що вона може призводити до тромбозу. Після цього Johnson & Johnson відклала застосування своєї вакцини в Європі.

Для вакцини Johnson & Johnson не існує затвердженої бустерної або третьої дози. Однак 5 жовтня компанія попросила FDA дозволити бустери для людей, які отримали її одноразову вакцину.

Дослідження вчених Інституту Регенштрайфа підтвердило, що найбільш ефективною вакциною проти штаму коронавірусу Дельта є вакцини: Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson.