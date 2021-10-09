Європейський регулятор підтвердив нові побічні ефекти від вакцин Johnson & Johnso та AstraZeneca
9 жовтня 2021 , 11:55Читать новость на русском
Джерело:EMA
Комітет з безпеки медикаментів Європейського агентства лікарських засобів (EMA) підтвердив рідкісну ймовірність побічних ефектів вакцин виробництва Johnson & Johnson і AstraZeneca.
Побічні ефекти можливі протягом місяця після вакцинації цими препаратами. Однак регулятор наголосив, що переваги вакцинації перевищують можливі ризики.
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Які побічні ефекти можуть бути після вакцинації
Серед виділених побічних ефектів експерти підтвердили ймовірність виникнення венозної тромбоемболію, а також імунної тромбоцитопенії.Важливо! Експерти зауважили, що згадані побічні ефектні легко лікуються при правильній і оперативній діагностиці.
Як розпізнати побічну реакцію
Медики закликали людей, у яких почалися проблеми з самопочуттям після вакцинації, звертатися до лікарів за допомогою. Симптомами побічної реакції на вакцину можуть бути:
- біль в області грудної клітини,
- больові відчуття в ногах та набряк кінцівок,
- постійний біль в животі.
Що відомо про "побічку" Janssen
- У квітні Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало включити утворення тромбів в перелік побічних ефектів вакцини Janssen виробництва Johnson & Johnson.
- 13 квітня регулятор США рекомендував призупинити використання вакцини через те, що вона може призводити до тромбозу. Після цього Johnson & Johnson відклала застосування своєї вакцини в Європі.
- Для вакцини Johnson & Johnson не існує затвердженої бустерної або третьої дози. Однак 5 жовтня компанія попросила FDA дозволити бустери для людей, які отримали її одноразову вакцину.