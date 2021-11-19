В EMA випустили рекомендації щодо застосування Молнупіравіру. Окрім цього, у відомстві вивчають дані препарату Пакловіда.
До теми Для бідніших країн: Pfizer дозволить Україні випускати свої таблетки проти коронавірусу
Комітет з лікарських засобів для людини ЕМА (CHMP) випустив рекомендації щодо застосування препарату Lagevrio (також відомого як Молнупіравір) для лікування COVID-19,
– йдеться в повідомленні EMA.
Особливості використання препарату
- Молнупіравір можна призначати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.
- У відомстві зазначили, що цей препарат слід призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.
Препарат, який випускається у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про таблетки Пакловіда від Pfizer
В EMA повідомили, що вивчають дані про застосування препарату Пакловіда компанії Pfizer.
EMA починає цей розгляд для підтримки національних органів, які можуть прийняти рішення про його раннє застосування для лікування COVID-19, наприклад, в умовах надзвичайної ситуації, до отримання дозволу на продаж,
– йдеться в повідомленні.
Головне про таблетки проти коронавірусу від Merck та Pfizer
- В Україні розпочинають клінічні випробування таблеток проти коронавірусу від компаній Pfizer і Merck.
- Британська агенція з регулювання лікарських засобів схвалила застосування препарату Молнупіравір американської компанії Merck для лікування у дорослих легкої та помірної форми COVID-19.
- Попередні дані показують, що таблетки від Merck зменшують ймовірність госпіталізації на 50%.
- Тим часом препарат від Pfizer знижує ризик госпіталізації та смерті на 89%.