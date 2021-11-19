Європейський регулятор рекомендує COVID-таблетки від Merck і почав оцінку препарату Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало використання таблеток проти коронавірусу компанії Merck. Окрім цього, в агентстві почали оцінку безпеки та ефективності таблеток від компанії Pfizer.

В EMA випустили рекомендації щодо застосування Молнупіравіру. Окрім цього, у відомстві вивчають дані препарату Пакловіда.

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Комітет з лікарських засобів для людини ЕМА (CHMP) випустив рекомендації щодо застосування препарату Lagevrio (також відомого як Молнупіравір) для лікування COVID-19,

– йдеться в повідомленні EMA.

Особливості використання препарату

Молнупіравір можна призначати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.

У відомстві зазначили, що цей препарат слід призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.

Препарат, який випускається у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про таблетки Пакловіда від Pfizer

В EMA повідомили, що вивчають дані про застосування препарату Пакловіда компанії Pfizer.

EMA починає цей розгляд для підтримки національних органів, які можуть прийняти рішення про його раннє застосування для лікування COVID-19, наприклад, в умовах надзвичайної ситуації, до отримання дозволу на продаж,

– йдеться в повідомленні.

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