Це перші препарати проти коронавірусу з моноклональними антитілами, які отримали позитивний висновок комісії EMA. Відомство відправить рекомендації для обох лікарських засобів до Європейської комісії.

До теми Це не те, що зупинить пандемію, – ВООЗ про таблетки від коронавірусу

Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) рекомендував дозволити Ронапрев (касирівімаб/імдевімаб) і Регікрон (регданвімаб) для лікування COVID-19,

– йдеться в пресрелізі.

Моноклональні антитіла – що це Це білки, призначені для прикріплення до певної мішені, в цьому випадку до білка-шипу SARS-CoV-2, який вірус використовує для проникнення клітин людини.

EMA проаналізували дані досліджень, які показують, що лікування Ронапревом або Регкіроном значно знижує кількість госпіталізацій та летальних наслідків у пацієнтів з COVID-19 з ризиком важкого COVID-19. Інше дослідження показало, що Ронапрев знижує можливість зараження COVID-19, якщо член сім'ї інфікований SARS-CoV-2.

Що відомо про препарати: