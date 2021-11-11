Європейський регулятор схвалив 2 препарати проти коронавірусу
Джерело:EMA
Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило препарати Ронапрев і Регкірон на основі моноклональних антитіл для лікування коронавірусу. Вони підходять для дорослих та підлітків.
Це перші препарати проти коронавірусу з моноклональними антитілами, які отримали позитивний висновок комісії EMA. Відомство відправить рекомендації для обох лікарських засобів до Європейської комісії.
До теми Це не те, що зупинить пандемію, – ВООЗ про таблетки від коронавірусу
Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) рекомендував дозволити Ронапрев (касирівімаб/імдевімаб) і Регкірон (регданвімаб) для лікування COVID-19,
– йдеться в пресрелізі.
EMA проаналізували дані досліджень, які показують, що лікування Ронапревом або Регкіроном значно знижує кількість госпіталізацій та летальних наслідків у пацієнтів з COVID-19 з ризиком важкого COVID-19. Інше дослідження показало, що Ронапрев знижує можливість зараження COVID-19, якщо член сім'ї інфікований SARS-CoV-2.
Що відомо про препарати:
- Ронапрев рекомендують використовувати для лікування COVID-19 у дорослих та підлітків (від 12 років і вагою не менше 40 кілограмів), яким не потрібний додатковий кисень і які піддаються підвищеному ризику серйозного захворювання. Також його можна використовувати для профілактики COVID-19.
- Що стосується Регкірону, комітет рекомендував дозволити ці ліки для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і які теж мають підвищений ризик серйозного захворювання.