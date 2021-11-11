Європейський регулятор схвалив 2 препарати проти коронавірусу

11 листопада 2021 , 20:23
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Джерело:

EMA

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило препарати Ронапрев і Регкірон на основі моноклональних антитіл для лікування коронавірусу. Вони підходять для дорослих та підлітків.

Це перші препарати проти коронавірусу з моноклональними антитілами, які отримали позитивний висновок комісії EMA. Відомство відправить рекомендації для обох лікарських засобів до Європейської комісії.

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Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) рекомендував дозволити Ронапрев (касирівімаб/імдевімаб) і Регкірон (регданвімаб) для лікування COVID-19,
– йдеться в пресрелізі. 

 
Моноклональні антитіла – що це
Це білки, призначені для прикріплення до певної мішені, в цьому випадку до білка-шипу SARS-CoV-2, який вірус використовує для проникнення клітин людини.

EMA проаналізували дані досліджень, які показують, що лікування Ронапревом або Регкіроном значно знижує кількість госпіталізацій та летальних наслідків у пацієнтів з COVID-19 з ризиком важкого COVID-19. Інше дослідження показало, що Ронапрев знижує можливість зараження COVID-19, якщо член сім'ї інфікований SARS-CoV-2.

Що відомо про препарати:

  • Ронапрев рекомендують використовувати для лікування COVID-19 у дорослих та підлітків (від 12 років і вагою не менше 40 кілограмів), яким не потрібний додатковий кисень і які піддаються підвищеному ризику серйозного захворювання. Також його можна використовувати для профілактики COVID-19.
  • Що стосується Регкірону, комітет рекомендував дозволити ці ліки для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і які теж мають підвищений ризик серйозного захворювання. 
Автор: Анастасія Кушпіт