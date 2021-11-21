У ВООЗ стурбовані новою хвилею в Європі
Такий прогноз озвучив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я у Європі Ганс Клюге. За даними ВООЗ, COVID-19 зараз є основною причиною смертності у європейському регіоні.
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У ВООЗ занепокоєні поширенням коронавірусу в європейському регіоні, у відомстві вважають, що варто посилити контроль за носінням масок у громадських місцях.
Причини зростання захворюваності
За словами Клюге, стрімке поширення COVID-19 обумовлене погодними умовами, недостатнім охопленням вакцинацією та регіональною перевагою більш заразного штаму коронавірусу Дельта.
COVID-19 знову став основною причиною смертності у нашому регіоні,
– зазначив регіональний директор ВООЗ.
Та закликав до пришвидшення темпів вакцинації, а також до реалізації основних заходів громадського охорони здоров'я та нових методів лікування.
Актуальна статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 21 листопада у світі зафіксували понад 257 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 47,7 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.