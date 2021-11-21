У Європі до березня від COVID-19 можуть померти ще пів мільйона людей

У Європі до березня від ускладнень коронавірусу можуть померти ще 500 тисяч людей. У відомстві закликали громадськість бути відповідальними – вакцинуватись та носити маски.

У ВООЗ стурбовані новою хвилею в Європі

Такий прогноз озвучив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я у Європі Ганс Клюге. За даними ВООЗ, COVID-19 зараз є основною причиною смертності у європейському регіоні.

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У ВООЗ занепокоєні поширенням коронавірусу в європейському регіоні, у відомстві вважають, що варто посилити контроль за носінням масок у громадських місцях.

Причини зростання захворюваності

За словами Клюге, стрімке поширення COVID-19 обумовлене погодними умовами, недостатнім охопленням вакцинацією та регіональною перевагою більш заразного штаму коронавірусу Дельта.

COVID-19 знову став основною причиною смертності у нашому регіоні,

– зазначив регіональний директор ВООЗ.

Та закликав до пришвидшення темпів вакцинації, а також до реалізації основних заходів громадського охорони здоров'я та нових методів лікування.

Актуальна статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 21 листопада у світі зафіксували понад 257 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 47,7 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.