Про це повідомила комісарка ЄС з охорони здоров'я Стеллу Киріакідес. Вона пояснила такі прогнози тим, що у Євросоюзі обидва щеплення отримали 70% населення.

До слова Першу дозу COVID-вакцини минулої доби отримала майже 21 тисяча українців

Тоді як 45% – отримали бустерні дози. Вона також сподівається, що вже у наступні тижні хвиля заражень Омікроном в ЄС піде на спад.

В цей час 70% населення ЄС повністю вакциновані, а більш як 45% отримали ревакцинацію. Це обнадійливі цифри, але нам потрібно продовжувати вакцинацію,

– сказала Кіріакідес на пресконференції міністрів охорони здоров'я країн ЄС в Греноблі.

Рано послаблювати пильність

При цьому Кіріакідес заявила, що попри покращення ситуації з поширенням інфекції зараз рано послаблювати пильність. А також "слід бути готовими до появи нових варіантів коронавірусу".

Коли скасують карантин в Україні

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що загальнонаціональний локдаун в Україні через Омікрон вводити не планують.

Він також додав, що як тільки рівень вакцинації в країні досягне позначки у 70% вакцинованих, то про карантини взагалі можна буде забути.

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Що кажуть експерти

За рік вакцинальної кампанії в Україні не щепили навіть половину населення. Ба більше, темпи вакцинації сповільнюються. Тож на тлі цього експерти прогнозують, що пандемія COVID-19 в Україні закінчиться аж у 2023 році – на рік пізніше, ніж у ЄС.

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