У Європі виявили новий варіант ВІЛ: він швидше переходить у стадію СНІДу

У Нідерландах зафіксували новий варіант ВІЛ, вірусу, що викликає СНІД. Ймовірно, він викликає швидший прогрес захворювання, ніж інші версії вірусу.

Група дослідників з Інституту великих даних Оксфордського університету виявила мутацію вірусу ВІЛ у зразках крові ВІЛ-інфікованих європейців.

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Новий варіант ВІЛ розвивається швидше Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) руйнує імунні клітини, які називають клітинами CD4, в організмі, викликаючи різке падіння числа цих клітин. Без відповідної терапії, інфекція перетворюється на СНІД. Увага! Вчені виявили, що людей, інфікованих нещодавно виявленим варіантом ВІЛ, який отримав назву варіант VB, кількість CD4 падає приблизно вдвічі швидше, ніж у людей, інфікованих близькими спорідненими штамами ВІЛ. Вчені виявили, що людей, інфікованих нещодавно виявленим варіантом ВІЛ, який отримав назву варіант VB, кількість CD4 падає приблизно вдвічі швидше, ніж у людей, інфікованих близькими спорідненими штамами ВІЛ.

Що це означає Без лікування інфекції люди з новим варіантом VB, перейдуть до СНІДу в середньому протягом 2 – 3 років після початкового діагнозу ВІЛ. З іншими версіями вірусу аналогічна міра зниження відбувається в середньому через 6 – 7 років після встановлення діагнозу.

Ми виявили, що в середньому люди з цим варіантом перейдуть від діагнозу СНІД за 9 місяців, якщо вони не почнуть лікування і якщо діагноз буде поставлено у віці 30 років,

– повідомив вчений Оксфордського університету, один із авторів дослідження Кріс Ваймант.

Крім того, у людей похилого віку хвороба прогресуватиме ще швидше.

Чи ефективна терапія проти нового варіанту

Водночас вчені під час дослідження виявили, що антиретровірусні препарати, стандартне лікування ВІЛ працюють проти варіанта VB так само добре, як і проти інших версій вірусу.

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