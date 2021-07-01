У Європі вперше за 3 місяці зафіксували ріст хворих на COVID-19

На фоні поширення нового штаму коронавірусу Дельта, який виявили вже у 96 країнах світу, у Європі почала рости кількість нових хворих після тримісячного спаду. У ВООЗ вважають, що основні причини - послаблення обмежень та недотримання правил.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, в організації також нагадали правила, які допоможуть захиститись від інфікування штамом Дельта.

До теми В Україні погіршиться ситуація з COVID-19: поширення дельта – питання часу

Минулого тижня кількість нових випадків зросла на 10%, це зумовлено послабленням обмежень, поїздками між країнами та нехтуванням соціальної дистанції,

— заявив на пресконференції регіональний директор ВООЗ з питань Європи Ганс Клюге.

В ЄС спад захворюваності на ковід реєстрували протягом останніх десяти тижнів. Через це багато країн блоку відкрили свої кордони для туристів, які пройшли повний курс вакцинації.

На території Євросоюзу затвердили цифровий COVID-сертифікат: як для громадян ЄС, так і для громадян третіх країн.

Тож, з 1 липня 2021 року імунізовані схваленими регулятором ЄС (Європейським агентством з лікарських засобів) вакцинами люди можуть в'їжджати до цього блоку і вільно переміщатися всередині нього.

Втім, тільки схваленими EMA вакцинами, зокрема: