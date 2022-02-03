В Європи є шанс покласти край пандемії коронавірусу, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що у країн Європи з'явилася можливість взяти під контроль поширення коронавірусу COVID-19.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге у четвер на брифінгу європейського бюро ВООЗ.

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У нас є унікальна можливість узяти під контроль розповсюдження вірусу. Від початку пандемії ще не було такої ситуації, яка б дала можливість досягти тривалого періоду затишшя та вищого рівня захисту населення від повторних сплесків поширення інфекції, як тепер,

– зауважив Клюге.

У ВООЗ вважають, що цей період "підвищеного захисту потрібно розглядати як припинення вогню, яке згодом може принести нам міцний мир".

Чому виникла така ситуація

Клюге зазначив, що країни Європи отримали виняткову можливість взяти під контроль передачу COVID-19 завдяки трьом факторам, це:

високий рівень імунізації завдяки вакцинації та природному зараженню,

схильність вірусу до меншого поширення в теплішу погоду,

менший ступінь важкості хвороби варіанту Омікрон.

Проте, щоб досягти того, що Клюге назвав "міцним миром", потрібно продовжувати вакцинацію та ревакцинацію, фокусуватися на захисті вразливих верств, стежити за появою нових штамів.

Клюге висловив упевненість у тому, що нині можна реагувати на нові штами без повторного впровадження заходів, що обмежують соціальне життя.

До слова, українське МОЗ повідомило, що наразі з "обережним оптимізмом" прогнозувати, що COVID-19 вдасться подолати вже до 2023 року.



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