Нові рекомендації ЄС мандрівникам

Ключова зміна, що має вагу для українців, стосується переліку вакцин, щеплення якими дає дозвіл на подорожі до держав ЄС.

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Зараз схваленими для використання у ЄС є вакцини від 5 виробників:

Comiraty (Pfizer-BioNTech); AstraZeneca; Moderna; Novavax; Janssen (Johnson & Johnson's).

Втім, в Україні для щеплення також використовують й китайську вакцину CoronaVac від Sinovac. Вона схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), але не отримала схвалення для застосування в ЄС.

А тому, досі вакциновані цим препаратом, мали дозвіл на в'їзд лише до невеликої кількості держав Євросоюзу.

Держави-члени мають зняти тимчасові обмеження на несуттєві поїздки для людей, вакцинованих вакцинами, схваленими ЄС або ВООЗ, у разі якщо отримали останню дозу початкової вакцинації не менше ніж за 14 днів та не більше ніж за 270 днів до в’їзду, або якщо отримали бустерну дозу,

– йдеться у рішенні Ради ЄС.

Додаткові умови

Водночас за новими правилами, для вакцинованих CoronaVac держави-члени ЄС можуть встановлювати особливі правила в'їзду: вимагати надати ПЛР-тест, або проходити самоізоляцію по прибуттю.

Також рекомендується дозволити в'їзд для не щеплених дітей до 18 років, але до них можуть висувати вимогу про самоізоляцію.

Коли запрацюють нові рекомендації

Нові рекомендації стануть актуальними з 1 березня. Рішення про конкретну схему допуску кожна держава буде ухвалювати самостійно, однак низка держав ЄС (зокрема, Німеччина, Франція тощо), як правило, схвалюють правила в'їзду відповідно до рекомендацій Ради ЄС.

Важливо! Послаблення правил не стосується вакцинованих російським "Спутніком" – вакцина не пройшла перевірку ВООЗ.