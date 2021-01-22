Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз має продовжити заборону на несуттєві подорожі. Все через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу у світі. Крім того, ЄС введе нову коронавірусну зону.

Що сказала фон дер Ляєн

В умовах пандемії та пов'язаних із нею обмежувальних заходів Євросоюзу важливо зберегти дієздатність спільного ринку. Для цього слід суттєво "демотивувати" будь-які несуттєві подорожі. Про це політикиня заявила 21 січня під час пресконференції за підсумками зустрічі глав країн ЄС, пише Укрінформ.

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З огляду на серйозну ситуацію, всі подорожі, які не пов'язані із гострою потребою, мають бути потужно демотивовані, як і ті, що в межах країнм, так і транскордонні. Для нас важливим є функціонування спільного ринку. Щоб він працював, всі працівники та товари мають спокійно перетинати кордони. Для цього всі несуттєві подорожі мають бути обмежені,

– заявила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що таку практику слід запровадити і для подорожей через зовнішні кордони Євросоюзу.

"У тому, що стосується зовнішніх кордонів, – ми також запропонуємо запровадження додаткових заходів безпеки. Для тих хто буде подорожувати з третіх країн в Європу з важливою метою, ми будемо вимагати зробити тест ще до відправлення", – сказала президентка Єврокомісії.

ЄС додасть на епідеміологічній карті країн нову зону

Для того, щоб скоординувати обмеження на поїздки, ЄС додасть на карту поширення коронавірусу нову зону – темно-червону. Вона позначатиме ті регіони, де вірус циркулює на дуже високому рівні. Люди, які прибуватимуть з цих країн, повинні будуть пройти тест перед вильотом і відбути 14-денну самоізоляцію після прильоту.

Зверніть увагу! Наразі кордони Євросоюзу для українців обмеженні. На територію ЄС можуть в'їжджати лише 7 категорій наших громадян. Серед них є дипломати, військові сезонні робітники тощо.