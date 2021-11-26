Про це у ЄС повідомили 26 листопада. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан зауважив, що новий штам може наробити чимало проблем у Європі.
Раніше У кажанів знайшли новий штам коронавірусу
Урсула фон дер Ляєн пропонує припинити авіасполучення з ПАР
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона пропонує разом з країнами-членами ЄС активізуватись, щоб зупинити авіаперевезення з південноафриканського регіону.
У Німеччині наголосили, що пропозицію фон дер Ляєн можуть ухвалити вже ввечері 26 листопада. За словами Єнса Шпана, з ПАР перевозитимуть лише громадян Німеччини. Усім мандрівникам доведеться пройти через карантин. Від нього не врятує навіть повна вакцинація.
У ПАР виявили варіант коронавірусу, який має багато мутацій
У Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу B.1.1.529. Вчені б'ють на сполох, оскільки цей штам має велику кількість мутацій. Небезпека його полягає у дуже швидкому розповсюдженні – зокрема, серед молоді у Гаутенге. Це найбільш густозаслена провінція ПАР.
Більше тут Перші країни вже закривають кордони через новий штам COVID-19 з 32 мутаціями
Що відомо про штам B.1.1.529:
- Його ідентифікували 23 листопада у Південній Африці.
- У спайковому білку нового варіанту недуги – 32 мутації, це удвічі більше, аніж у штаму Дельта.
- Таким чином може виникнути проблема з імунною відповіддю організму.