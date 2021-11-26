Євросоюз може заборонити авіасполучення з Південною Африкою через новий COVID-штам

Євросоюз може припинити авіасполучення з ПАР через новий штам коронавірусу B.1.1.529, який виявили в країні. Найбільше у ЄС побоюються нового варіанту недуги, який має багато мутацій.

Про це у ЄС повідомили 26 листопада. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан зауважив, що новий штам може наробити чимало проблем у Європі.

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Урсула фон дер Ляєн пропонує припинити авіасполучення з ПАР

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона пропонує разом з країнами-членами ЄС активізуватись, щоб зупинити авіаперевезення з південноафриканського регіону.

У Німеччині наголосили, що пропозицію фон дер Ляєн можуть ухвалити вже ввечері 26 листопада. За словами Єнса Шпана, з ПАР перевозитимуть лише громадян Німеччини. Усім мандрівникам доведеться пройти через карантин. Від нього не врятує навіть повна вакцинація.

У ПАР виявили варіант коронавірусу, який має багато мутацій

У Південній Африці виявили новий варіант коронавірусу B.1.1.529. Вчені б'ють на сполох, оскільки цей штам має велику кількість мутацій. Небезпека його полягає у дуже швидкому розповсюдженні – зокрема, серед молоді у Гаутенге. Це найбільш густозаслена провінція ПАР.

Раніше про закриття авіасполучення з ПАР заявила Велика Британія. У країні побоюються, що південноафриканський штам виявиться ще більш заразним, аніж Дельта, а вакцини проти нього будуть не настільки ефективними. На такий самий крок пішов і Ізраїль.

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Що відомо про штам B.1.1.529: