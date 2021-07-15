Європейська комісія взяла на себе координацію процесу. Зокрема, вони готові оплатити до 75% витрат на транспортування допомоги. Відповідну заяву опублікували 15 серпня.

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Загалом, після нових пропозицій допомоги нужденним країнам від держав-членів ЄС, Комісія підтримала обмін понад 3 мільйонів вакцин проти COVID-19 із країнами за межами ЄС. Це відбуватиметься через Європейський механізм цивільного захисту.

Держави-члени ЄС продовжують підтримувати глобальні зусилля щодо вакцинації. Я дякую всім країнам за їхню солідарність. Вакцинація для всіх необхідна для подолання цієї глобальної пандемії,

– зазначив уповноважений з питань врегулювання криз Янез Ленарчич.

Скільки дістанеться доз Україні

З цієї кількості – Україні направлено:

500 тисяч доз із Данії;

100 тисяч 800 доз – із Румунії.

Хто ще отримає вакцини

Серед інших країн, яким виділять препарати із Данії, Латвії, Хорватії, Словаччини:

Албанія – загалом 280 тисяч доз;

Бутан – 139 тисяч доз вакцин;

Боснія і Герцеговина – 250 тисяч;

Косово – 250 тисяч доз;

Північна Македонія – 250 тисяч доз;

Тайвань – 10 тисяч;

Туніс – 50 тисяч 400 доз

Інша допомога від ЄС

З початку пандемії ЄС також підтримує надання іншої гуманітарної допомоги. Так, держави-члени ЄС надали мільйони масок, захисних костюмів, дезінфікуючих засобів та іншої підтримки, таких як машини швидкої допомоги та вентилятори, щоб допомогти глобальній боротьбі з COVID-19.

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