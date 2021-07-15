Європейська комісія взяла на себе координацію процесу. Зокрема, вони готові оплатити до 75% витрат на транспортування допомоги. Відповідну заяву опублікували 15 серпня.
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Загалом, після нових пропозицій допомоги нужденним країнам від держав-членів ЄС, Комісія підтримала обмін понад 3 мільйонів вакцин проти COVID-19 із країнами за межами ЄС. Це відбуватиметься через Європейський механізм цивільного захисту.
Держави-члени ЄС продовжують підтримувати глобальні зусилля щодо вакцинації. Я дякую всім країнам за їхню солідарність. Вакцинація для всіх необхідна для подолання цієї глобальної пандемії,
– зазначив уповноважений з питань врегулювання криз Янез Ленарчич.
Скільки дістанеться доз Україні
З цієї кількості – Україні направлено:
- 500 тисяч доз із Данії;
- 100 тисяч 800 доз – із Румунії.
Хто ще отримає вакцини
Серед інших країн, яким виділять препарати із Данії, Латвії, Хорватії, Словаччини:
- Албанія – загалом 280 тисяч доз;
- Бутан – 139 тисяч доз вакцин;
- Боснія і Герцеговина – 250 тисяч;
- Косово – 250 тисяч доз;
- Північна Македонія – 250 тисяч доз;
- Тайвань – 10 тисяч;
- Туніс – 50 тисяч 400 доз
Інша допомога від ЄС
З початку пандемії ЄС також підтримує надання іншої гуманітарної допомоги. Так, держави-члени ЄС надали мільйони масок, захисних костюмів, дезінфікуючих засобів та іншої підтримки, таких як машини швидкої допомоги та вентилятори, щоб допомогти глобальній боротьбі з COVID-19.
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Передумови
- Механізм цивільного захисту ЄС є одним із інструментів, який сприяв наданню підтримки країнам, які звертаються за допомогою під час пандемії коронавірусу.
- За допомогою нього можна координувати та фінансувати доставку вакцин, медичного та захисного обладнання та інших матеріалів по всій Європі та у всьому світі.
- Нині держави-члени ЄС пообіцяли понад 159 мільйонів доз вакцин у країнах, що не входять в ЄС.