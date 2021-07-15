Євросоюз надасть Україні майже 700 тисяч доз вакцини проти COVID-19

У Євросоюзі домовились виділити третім країнам нові дози вакцини проти коронавірусу. Зокрема, Україні дістанеться майже 700 тисяч зразків препарату.

Європейська комісія взяла на себе координацію процесу. Зокрема, вони готові оплатити до 75% витрат на транспортування допомоги. Відповідну заяву опублікували 15 серпня.

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Загалом, після нових пропозицій допомоги нужденним країнам від держав-членів ЄС, Комісія підтримала обмін понад 3 мільйонів вакцин проти COVID-19 із країнами за межами ЄС. Це відбуватиметься через Європейський механізм цивільного захисту.

Держави-члени ЄС продовжують підтримувати глобальні зусилля щодо вакцинації. Я дякую всім країнам за їхню солідарність. Вакцинація для всіх необхідна для подолання цієї глобальної пандемії,

– зазначив уповноважений з питань врегулювання криз Янез Ленарчич.

Скільки дістанеться доз Україні

З цієї кількості – Україні направлено:

500 тисяч доз із Данії;

100 тисяч 800 доз – із Румунії.

Хто ще отримає вакцини

Серед інших країн, яким виділять препарати із Данії, Латвії, Хорватії, Словаччини:

Албанія – загалом 280 тисяч доз;

Бутан – 139 тисяч доз вакцин;

Боснія і Герцеговина – 250 тисяч;

Косово – 250 тисяч доз;

Північна Македонія – 250 тисяч доз;

Тайвань – 10 тисяч;

Туніс – 50 тисяч 400 доз

Інша допомога від ЄС

З початку пандемії ЄС також підтримує надання іншої гуманітарної допомоги. Так, держави-члени ЄС надали мільйони масок, захисних костюмів, дезінфікуючих засобів та іншої підтримки, таких як машини швидкої допомоги та вентилятори, щоб допомогти глобальній боротьбі з COVID-19.

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