Євросоюз подвоїв замовлення вакцини проти COVID-19 від BioNTech / Pfizer
На додаток до осіннього контракту на 300 мільйонів доз вакцини Єврокомісія уклала ще один з таким же об'ємом.
Європейський союз законтрактував додаткові 300 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва компаній Pfizer і BioNTech. Про це, як повідомляє Bloomberg, оголосила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
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Я особливо рада, що 75 мільйонів з цього замовлення вже будуть доступні з другого кварталу. Решту поставлять в третьому і четвертому кварталах,
– сказала вона.
Як і попередня, нова угода складається з двох частин. ЄС розмістив тверде замовлення на 200 мільйонів доз з можливістю запросити додаткові 100 мільйонів ін'єкцій.
Вона додала, що в ЄС забезпечили кількість доз, необхідних для вакцинації 380 мільйонів європейців, а це понад 80% європейського населення.
Фон дер Лейен сказала, що інші дозволи на вакцини очікуються в найближчі тижні й місяці, тому в Європі буде більш ніж достатньо вакцини в надійні терміни.
Що відомо про вакцину Pfizer/BioNTech
- Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності був однаковим навіть серед людей старше 75 років.
- Вакцина від цих компаній називається Comirnaty. Це двокомпонентний препарат, який вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат та рекомендувала його використання в країнах ЄС.
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