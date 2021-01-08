На додаток до осіннього контракту на 300 мільйонів доз вакцини Єврокомісія уклала ще один з таким же об'ємом.

Європейський союз законтрактував додаткові 300 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва компаній Pfizer і BioNTech. Про це, як повідомляє Bloomberg, оголосила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Також на тему: Велика Британія затвердила третю вакцину від коронавірусу

Я особливо рада, що 75 мільйонів з цього замовлення вже будуть доступні з другого кварталу. Решту поставлять в третьому і четвертому кварталах,

– сказала вона.

Як і попередня, нова угода складається з двох частин. ЄС розмістив тверде замовлення на 200 мільйонів доз з можливістю запросити додаткові 100 мільйонів ін'єкцій.

Вона додала, що в ЄС забезпечили кількість доз, необхідних для вакцинації 380 мільйонів європейців, а це понад 80% європейського населення.

Фон дер Лейен сказала, що інші дозволи на вакцини очікуються в найближчі тижні й місяці, тому в Європі буде більш ніж достатньо вакцини в надійні терміни.

Що відомо про вакцину Pfizer/BioNTech