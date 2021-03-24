Європейський союз 24 березня посилить правила експорту вакцини проти коронавірусу. Зміни не торкнуться поставок у межах міжнародного механізму COVAX.

Нові правила мають спростити зупинку експорту, якщо виробники вакцини не виконали свої європейські зобов'язання.

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Цей крок може торкнутися компаній AstraZeneca та Johnson & Johnson, які оголосили про затримки поставок. Водночас Pfizer Inc. і Moderna Inc. виконали свої зобов'язання в Європі.

Раніше заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що ЄС не має наміру повністю обмежувати експорт вакцин від коронавірусу, виробництво яких організовано на території блоку.

Зверніть увагу! У межах COVAX планують вакцинувати щонайменше 20% населення в усіх країнах світу. Ці вакцини країни отримають безкоштовно.





Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу