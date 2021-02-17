У Єврокомісії розповіли про укладення другого контракту з американською компанією Moderna на постачання 300 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що контракт передбачає, що ЄС закупить додаткові 150 мільйонів доз вакцини у 2021 році та зможе закупити ще 150 мільйонів у 2022 році.

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Я рада повідомити, що сьогодні Єврокомісія ухвалила другий контракт з компанією Moderna, для закупівлі 300 мільйонів додаткових доз вакцини її виробництва проти COVID-19. Це добра новина,

– сказала президентка Єврокомісії.

Ці вакцини будуть розподілені між країнами-членами та потенційно можуть бути передані сусідам та партнерам блоку.

Додамо, що у січні 2021 року Європейське медичне агентство (ЕМА) надало ринкову авторизацію на території Європейського Союзу для вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Moderna. Також ця вакцина є однією з трьох вакцин проти коронавірусу, поряд із Pfizer і BioNTech та AstraZeneca, які були визнані ЕМА як "безпечні та ефективні".

Представники компанії Moderna також заявили про ефективність цієї вакцини проти нових штамів коронавірусу.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу