Застосування американського препарату від COVID-19 для дітей схвалила Європейська агенція з лікарських засобів. Про це повідомляється на сайті організації.

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В ЄС вакцинуватимуть дітей

Раніше вакцину Moderna вже дозволили для використання людям віком від 18 років.

Застосування препарату для дітей від 12 до 17 років буде таким же, як і у повнолітніх.

Медзасіб вводитимуть у вигляді двох ін'єкцій в м'язи надпліччя з інтервалом у 4 тижні.

Ефект Moderna доведено у дослідженні, в якому взяли участь 3 732 дитини від 12 до 17 років. З'ясували, що препарат дає імунну відповідь серед пацієнтів від 12 до 17 років, подібну до тієї, яку спостерігали у молодих людей від 18 до 25 років.

Коротко про вакцину від Moderna

Це мРНК-вакцина, розроблена за технологією, яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки та викликає імунну відповідь.

розроблена за технологією, яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки та викликає імунну відповідь. Нова назва препарату від американського виробника Moderna – Spikevax. Щеплення ним потрібно проводити два рази із інтервалом у 28 днів.

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