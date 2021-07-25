Застосування американського препарату від COVID-19 для дітей схвалила Європейська агенція з лікарських засобів. Про це повідомляється на сайті організації.
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В ЄС вакцинуватимуть дітей
Раніше вакцину Moderna вже дозволили для використання людям віком від 18 років.
- Застосування препарату для дітей від 12 до 17 років буде таким же, як і у повнолітніх.
- Медзасіб вводитимуть у вигляді двох ін'єкцій в м'язи надпліччя з інтервалом у 4 тижні.
Коротко про вакцину від Moderna
- Це мРНК-вакцина, розроблена за технологією, яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки та викликає імунну відповідь.
- Нова назва препарату від американського виробника Moderna – Spikevax. Щеплення ним потрібно проводити два рази із інтервалом у 28 днів.
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