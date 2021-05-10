Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.

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Він заявив, що це рішення було прийнято через претензії ЄС до компанії-виробника, які обернулися судовими позовами. Через це Брюссель заявляє про зрив поставок вакцини AstraZeneca.

"Ми не оновлювали замовлення на поставки після червня. Подивимося, що станеться", – сказав Бретон.

Європейські чиновники покладають відповідальність на AstraZeneca за затягування вакцинації в країнах-учасницях Європейського союзу.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила, що найближчим часом буде підписаний контракт про постачання майже 2 мільярдів доз вакцини Pfizer до кінця 2023 року.

Саме препарат компанії AstraZeneca зараз активно використовують в Україні для вакцинації проти коронавірусу.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу