Євросоюз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca

Європейський союз, який готується подати до суду на AstraZeneca, вирішив не продовжувати контракт з фармацевтичною групою на поставку вакцин проти COVID-19.
Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.
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Він заявив, що це рішення було прийнято через претензії ЄС до компанії-виробника, які обернулися судовими позовами. Через це Брюссель заявляє про зрив поставок вакцини AstraZeneca.
"Ми не оновлювали замовлення на поставки після червня. Подивимося, що станеться", – сказав Бретон.
Європейські чиновники покладають відповідальність на AstraZeneca за затягування вакцинації в країнах-учасницях Європейського союзу.
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила, що найближчим часом буде підписаний контракт про постачання майже 2 мільярдів доз вакцини Pfizer до кінця 2023 року.
Саме препарат компанії AstraZeneca зараз активно використовують в Україні для вакцинації проти коронавірусу.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу