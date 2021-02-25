Євросоюз введе сертифікати COVID-вакцинації упродовж 3 місяців

Упродовж 3 місяців Євросоюз введе сертифікати COVID-вакцинації. Відповідне рішення лідерів країн ЄС озвучила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
За словами Меркель усі лідери країн визнали: ЄС потребує електронних підтверджень вакцинації.
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Усі технічні аспекти сертифікатів COVID-вакцинації опрацює Єврокомісія.
Єврокомісії потрібно близько 3 місяців, щоб опрацювати технічні питання,
– наголосила Меркель.
Що ще сказала канцлерка Німеччини
Зверніть увагу!
- Спершу відповідні сертифікати розроблять країни-члени ЄС.
- Згодом Єврокомісія зробить їх "сумісними". Тоді люди зможуть використовувати свої сертифікати у всіх країнах ЄС.
- Наразі невідомо, чи будуть сертифікати COVID-вакцинації необхідними для подорожей до ЄС.
- Водночас мовиться, що ЄС може відкрити свої кордони для жителів інших країн, які ввели сертифікацію.
Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що
ЄС залишатиметься закритим для українських мандрівників
ще упродовж декількох місяців. Однак вакцинація зможе прискорити цей прогрес.