Євросоюз введе сертифікати COVID-вакцинації упродовж 3 місяців

Упродовж 3 місяців Євросоюз введе сертифікати COVID-вакцинації. Відповідне рішення лідерів країн ЄС озвучила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

За словами Меркель усі лідери країн визнали: ЄС потребує електронних підтверджень вакцинації.

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Усі технічні аспекти сертифікатів COVID-вакцинації опрацює Єврокомісія.

Єврокомісії потрібно близько 3 місяців, щоб опрацювати технічні питання,

– наголосила Меркель.

Що ще сказала канцлерка Німеччини

Спершу відповідні сертифікати розроблять країни-члени ЄС.

Згодом Єврокомісія зробить їх "сумісними". Тоді люди зможуть використовувати свої сертифікати у всіх країнах ЄС.

Наразі невідомо, чи будуть сертифікати COVID-вакцинації необхідними для подорожей до ЄС.

Водночас мовиться, що ЄС може відкрити свої кордони для жителів інших країн, які ввели сертифікацію.