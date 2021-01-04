Європейське агентство з лікарських засобів 4 січня зібралось на обговорення вакцини проти коронавірусу. Препарат від Moderna можуть затвердити для використання у всьому ЄС.

Засідання спецкомітету запланували на 6 січня

Раніше Євросоюз гостро критикували за повільне затвердження вакцини. Левова частка критики надходила з Німеччини, саме там звинуватили Брюссель у закупівлі занадто малої кількості препаратів. Про це інформує видання Politico.

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Представник Європейського агентства з лікарських засобів повідомив, що як тільки рішення буде ухвалене, повідомлять громадськість. Раніше засідання спецкомітету EMA планували на 6 січня.

У ЄС вакцинують препаратом від Pfizer і BioNTech

Зазначимо, що Євросоюз розпочав масову вакцинацію проти коронавірусу ще 27 грудня. ЄС закупив препарат від компаній Pfizer і BioNTech. Єдина країна, у якій ще не почали вводити препарати проти COVID-19, – це Нідерланди. Під тиском громадськості в Амстердамі вже обіцяють стартувати з процесом щеплень цього тижня.

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