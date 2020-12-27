Країни ЄС 27 грудня розпочали масштабну вакцинацію від коронавірусу. Країни євроспільноти щепитимуть населення препаратом Pfizer і BioNTech.

Про старт вакцинації розповіла президентка Єврокомісії

Раніше вакцину схвалило Європейське агентство лікарських засобів. Згодом препарат затвердила Єврокомісія. Про старт вакцинації повідомила у відеозверненні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Дні вакцинації в Європі – це зворушливий час єднання. Це історія успіху ЄС,

– зазначила фон дер Ляєн.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

Пріоритет у країнах євроспільноти надаватимуть людям з груп ризику, а також особам літнього віку.

Кілька країн ЄС розпочали вакцинацію раніше

Зазначимо, що раніше вакцинацію розпочали такі країни Євросоюзу, як Угорщина, Німеччина та Словаччина. Іспанія та Болгарія розпочинають щепити людей проти COVID-19 27 грудня, Бельгія та Люксембург – з 28 грудня, Нідерланди – з 8 січня.

У Pfizer і BioNTech повідомили, що готові до кінця 2020 року надати ЄС ще 12,5 мільйона доз вакцини. Брюссель купує одну дозу препарату за 15,5 євро – це дешевше, ніж придбав офіційний Вашингтон.

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