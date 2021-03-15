В Євросоюзі зацікавилися російською вакциною "Супутник V", – глава ПАРЄ
У Європейському союзі зацікавилися російської вакциною від коронавірусу. Там розглядають можливість поставок "Супутника V".
Джерело:Держдума Росії
Країни Європи прагнуть щепити від інфекції 450 мільйонів людей. Про це повідомив президент ПАРЄ Хендрік Дамс під час зустрічі з головою Держдуми Росії В'ячеславом Володіним.
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Відповідне відомство розглядає цю можливість,
– сказав політик.
Хендрік Дамс зазначив, що є безліч прикладів "протидії" просування "Супутника V" на європейський ринок.
Однак, за його словами, "було б правильно" все ж обговорити це питання.
Що відомо про "Супутник V": коротко
- Європейське медичне агентство зараз розглядає заявку на реєстрацію російської вакцини.
- Угорщина дозволила вакцинацію "Супутником V" на території своєї країни.
- Російські біофізики заявили про те, що препарат не варто масово застосовувати.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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