В Євросоюзі зацікавилися російською вакциною "Супутник V", – глава ПАРЄ

У Європейському союзі зацікавилися російської вакциною від коронавірусу. Там розглядають можливість поставок "Супутника V".

Країни Європи прагнуть щепити від інфекції 450 мільйонів людей. Про це повідомив президент ПАРЄ Хендрік Дамс під час зустрічі з головою Держдуми Росії В'ячеславом Володіним.

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Відповідне відомство розглядає цю можливість,

– сказав політик.

Хендрік Дамс зазначив, що є безліч прикладів "протидії" просування "Супутника V" на європейський ринок.

Однак, за його словами, "було б правильно" все ж обговорити це питання.

Що відомо про "Супутник V": коротко

Європейське медичне агентство зараз розглядає заявку на реєстрацію російської вакцини.

Угорщина дозволила вакцинацію "Супутником V" на території своєї країни.

Російські біофізики заявили про те, що препарат не варто масово застосовувати.

Російську вакцину "Супутник V" офіційно заборонили в Україні . Кабмін не дозволив використовувати препарати проти коронавірусу, які виготовили у державі-агресорі.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу