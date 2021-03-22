Євросоюзу не потрібна російська вакцина, – єврокомісар
Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу не потрібна російська вакцина "Супутник V". Раніше його ж заяву російські ЗМІ використали для пропаганди цього препарату.
Джерело:Bloomberg
Єврокомісар підкреслив, що ЄС отримує необхідні дози вакцин. Зокрема після перевірки на можливі ризики більшість європейських держав відновили використання препарату AstraZeneca.
Цікаво Країнам ЄС хотіли продати неіснуючі COVID-вакцини на 14 мільярдів євро
Тьєррі Бретон пообіцяв, що у квітні держави Євросоюзу отримують чергові партії в 100 мільйонів доз вакцин. Колективного імунітету у євроспілці очікують досягти до 14 липня 2021 року.
Тим часом росіяни намагаються проштовхувати свою вакцину. Нам абсолютно не потрібен "Супутник V",
– запевнив єврокомісар.
Попередня заява Тьєррі Бретона:
- Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку заявив, що "Супутник V" може виявитися хорошою вакциною". Мовляв, у Росії є хороші вчені.
- Цю фразу російські ЗМІ використали, щоб продемонструвати, буцімто Захід зацікавлений у російській вакцині. З заголовків з фразою Бретона кудись зникли слова "може виявитися".
Поділитися новиною