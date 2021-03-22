Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що Європейському Союзу не потрібна російська вакцина "Супутник V". Раніше його ж заяву російські ЗМІ використали для пропаганди цього препарату.

Єврокомісар підкреслив, що ЄС отримує необхідні дози вакцин. Зокрема після перевірки на можливі ризики більшість європейських держав відновили використання препарату AstraZeneca.

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Тьєррі Бретон пообіцяв, що у квітні держави Євросоюзу отримують чергові партії в 100 мільйонів доз вакцин. Колективного імунітету у євроспілці очікують досягти до 14 липня 2021 року.

Тим часом росіяни намагаються проштовхувати свою вакцину. Нам абсолютно не потрібен "Супутник V",

– запевнив єврокомісар.

Попередня заява Тьєррі Бретона: