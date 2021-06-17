Заклади тимчасово закрили

Про це повідомили кілька місцевих видань. Зокрема, заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан розповіла, що хворі до цього їли в ресторанах Мафія і Якіторія.

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Ймовірно, люди отруїлись рибою

34 людям стало зле, 25 перебувають в лікарнях у стані середньої тяжкості. За її словами, швидше за все, справа в неякісних продуктах, але даних поки немає – аналізи взяли співробітники Держпродспоживслужби, відкрито кримінальну справу.

Надійшло більше. Загалом спочатку було 22 дорослих і 12 дітей. У легкій формі виписані додому. Їли суші. Я думаю, сира риба,

– зазначила заступниця мера.

Епідеміологічне розслідування триває

Керівник служби безпеки компанії Мафія Віктор Агудін заявив Суспільному, що компанія проводить перевірку і вже передала на дослідження всі продукти, які є в закладах, а всі співробітники здали аналізи, щоб визначити можливе джерело захворювання.

Ми зробили аналіз, що їли наші гості. Дійсно, більша частина гостей їла суші, які містять лосось. Ми провели перевірку, це наш постійний процес, це не те, що пов’язано з цією ситуацією. У нас існує свій внутрішній аудит харчової безпеки,

– заявив Агудін.

Що відомо про інфекцію

Раніше в Харківському обласному центрі контролю і профілактики захворювань МОЗ заявили, що 25 людей госпіталізували з гастроентероколітом, ймовірно, після відвідування одного із закладів громадського харчування Харкова.

Гастроентероколіт – що це? Гастроентероколіт – це запальний процес, що охоплює одночасно весь шлунково-кишковий тракт, найсильніше вражає слизову оболонку кишківника, протікає в гострій і хронічній формі. Причиною інфекційного гастроентероколіту є розмноження хвороботворних мікроорганізмів, найчастіше бактерій (сальмонела, кишкова паличка, стафілококи, шигела, ієрсінії) та деяких вірусів (ротавірус, ентеровірус).

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