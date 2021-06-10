Їжа впливає на жіноче психічне здоров'я більше, ніж на чоловіче

Науковці зі США встановили, що між вживанням нездорової їжі й психічним здоров'ям у жінок існує взаємозв'язок. Принаймні у зрілому віці.

Дослідники з Бінгемтонського університету провели дослідження, у якому взяли участь чоловіки та жінки у віці більш ніж 30 років. Результати роботи вказують на те, що психічне здоров'я жінок більшою мірою пов'язане з дієтичним фактором, ніж у чоловіків.

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Цікаво, що різні моделі харчування корелювали з фізичними навантаженнями, які виконували люди. Між дієтичними пристрастями в сукупності з фізичними вправами й виявили зв'язок з психологічним добробутом.

Але у жінок ця кореляція виявилася значно чіткішою, ніж у чоловіків. Тобто нездорова дієта значно гірше впливала на їхнє психологічне здоров'я.

Тож дослідники прийшли до висновку, що правильне харчування у поєднанні зі здоровою фізичною активністю можуть скорегувати певні психологічні проблеми у жінок в зрілому віці.

Які поради дослідники дали жінкам: