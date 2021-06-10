Їжа впливає на жіноче психічне здоров'я більше, ніж на чоловіче

Науковці зі США встановили, що між вживанням нездорової їжі й психічним здоров'ям у жінок існує взаємозв'язок. Принаймні у зрілому віці.
Дослідники з Бінгемтонського університету провели дослідження, у якому взяли участь чоловіки та жінки у віці більш ніж 30 років. Результати роботи вказують на те, що психічне здоров'я жінок більшою мірою пов'язане з дієтичним фактором, ніж у чоловіків.
До теми Чи ефективні для схуднення продукти з низьким глікемічним індексом
Цікаво, що різні моделі харчування корелювали з фізичними навантаженнями, які виконували люди. Між дієтичними пристрастями в сукупності з фізичними вправами й виявили зв'язок з психологічним добробутом.
Але у жінок ця кореляція виявилася значно чіткішою, ніж у чоловіків. Тобто нездорова дієта значно гірше впливала на їхнє психологічне здоров'я.
Тож дослідники прийшли до висновку, що правильне харчування у поєднанні зі здоровою фізичною активністю можуть скорегувати певні психологічні проблеми у жінок в зрілому віці.
Які поради дослідники дали жінкам:
- В першу чергу відмовитися від фастфуду,
- Не пропускати сніданки,
- Не вживати їжу з високим гіпоглікемічним індексом (вироби з білого борошна, картоплю, цукор, білий рис, кукурудзу),
- Вживати більше фруктів (зокрема виноград), а також бобових, зелених овочів та грибів,
- Не забувати про здорове фізичне навантаження.