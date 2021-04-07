Їжте вдома: регулярне харчування в кафе та ресторанах збільшує ризик смерті на 50%

Якість їжі в ресторанах, кафе та інших закладах громадського харчування може сильно варіюватися. Однак зазвичай харчування в закладах або замовлення готової їжі додому пов'язані з погіршенням якості дієти.

Це погіршення пов'язане зі збільшенням калорійності страв, зниженням споживання фруктів і овочів. У ресторанній їжі часто великий вміст солі, цукру і насичених жирів.

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Як відбувалося дослідження

У дослідженні вчені проаналізували дані, які зібрали у великому опитуванні, присвяченому харчуванню, яке проходило в США з 1999 по 2014 роки. Всього опитали понад 35 тисяч осіб у віці старше 20 років. Кожен з них розповів, як часто їсть їжу не домашнього приготування: в ресторанах і кафе, на виніс і під замовлення.

Інформацію про харчування учасників опитування автори дослідження порівняли з американськими офіційними даними про смертність населення. За період з 1999 по 2015 рік померли майже 2800 тисяч учасників дослідження, понад 500 – від хвороб серцево-судинної системи, 640 – від раку.

Харчування в закладах підвищує ризик смерті

Ризик смерті тих, хто їв ресторанну їжу часто, був майже на 50% вищим, ніж у тих, хто їв її рідко.

Імовірність смерті від хвороб серця і судин у них була вище на 18%, від раку – на 67%.

У розрахунках автори дослідження враховували інші чинники, які могли вплинути на ризик смерті учасників: стать, вік, расу, соціальне становище, спосіб життя, масу тіла.

Науковці сподіваються, що в майбутніх рекомендаціях з харчування буде порада по можливості скоротити вживання їжі, яка приготовлена не вдома.

Ми рекомендуємо своїм пацієнтам готувати здорову їжу вдома. Однак дієтолог також може допомогти людям розібратися, які продукти в меню ресторанів можуть бути корисними,

– зазначили науковці.