Їжте вдома: регулярне харчування в кафе та ресторанах збільшує ризик смерті на 50%

Джерело:MedicalXpress
Якість їжі в ресторанах, кафе та інших закладах громадського харчування може сильно варіюватися. Однак зазвичай харчування в закладах або замовлення готової їжі додому пов'язані з погіршенням якості дієти.
Це погіршення пов'язане зі збільшенням калорійності страв, зниженням споживання фруктів і овочів. У ресторанній їжі часто великий вміст солі, цукру і насичених жирів.
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У дослідженні вчені проаналізували дані, які зібрали у великому опитуванні, присвяченому харчуванню, яке проходило в США з 1999 по 2014 роки. Всього опитали понад 35 тисяч осіб у віці старше 20 років. Кожен з них розповів, як часто їсть їжу не домашнього приготування: в ресторанах і кафе, на виніс і під замовлення.
Інформацію про харчування учасників опитування автори дослідження порівняли з американськими офіційними даними про смертність населення. За період з 1999 по 2015 рік померли майже 2800 тисяч учасників дослідження, понад 500 – від хвороб серцево-судинної системи, 640 – від раку.
У розрахунках автори дослідження враховували інші чинники, які могли вплинути на ризик смерті учасників: стать, вік, расу, соціальне становище, спосіб життя, масу тіла.
Науковці сподіваються, що в майбутніх рекомендаціях з харчування буде порада по можливості скоротити вживання їжі, яка приготовлена не вдома.
Ми рекомендуємо своїм пацієнтам готувати здорову їжу вдома. Однак дієтолог також може допомогти людям розібратися, які продукти в меню ресторанів можуть бути корисними,
– зазначили науковці.