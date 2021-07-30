Міф 1: Гостра їжа залишає опік

Коли їмо гостре, ми дійсно відчуваємо біль, як після реального опіку, але ніяких ушкоджень слизової не відбувається. Річ у тім, що на всій поверхні нашого тіла розташовані терморецептори. Вони реагують на високу температуру і передають сигнал у мозок, який розподіляє імпульси по тілу.

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Терморецептори активуються при температурі вище 43 градусів Цельсія, а також кислотами та капсаїцином – хімічною речовиною, яка є в перці. Вони розташовані на слизових оболонках, в тому числі й в роті. Тому ми можемо без болю тримати перець в руках, але відчуваємо муки, коли він потрапляє на слизові.

Гостре змушує мозок думати, нібито у нас справжні опіки. Він намагається нас врятувати: підсилює кровообіг в місці впливу капсаїцину, виділяє ендорфіни, а тіло починає пітніти, намагаючись себе охолодити. Біль від гострого, як і біль від реального опіку, може спровокувати блювоту або навіть непритомність, але насправді пожежі в роті немає, є тільки відчуття.

Міф 2: Гостра їжа шкодить шлунку

Хоч від гострого у нас і пече в роті, на стінки шлунка "вогонь" не поширюється. Вчені довели це за допомогою відеоендоскопа: подрібнили 30 грамів перцю халапеньо, помістили на слизову оболонку шлунка людини та не виявили ніяких ушкоджень.

Часте вживання гострого дійсно може викликати неприємні симптоми у деяких людей з утрудненим травленням. Але причина виразкової хвороби – інфекція, яку викликає бактерія Helicobacter pylori. А капсаїцин, навпаки, здатний знижувати вироблення кислоти в шлунку.

Загалом, можна сміливо їсти пекучий перець, якщо після цього не виникає неприємних відчуттів. А ось якщо лікар діагностував одне з захворювань шлунково-кишкового тракту, швидше за все, він порекомендує обмежити вживання гострого, якщо воно погіршує симптоми. А харчовий щоденник допоможе визначити, які продукти провокують неприємні відчуття в шлунку після їжі.

Міф 3: Від гострого з'являються прищі

Дехто вважає, що гостре розширює судини та сприяє роздратуванню сальних залоз, від чого і з'являються прищі. Насправді основні причини появи прищів – гормональні зміни, неправильний догляд за шкірою і стрес.

Результати деяких досліджень свідчать про те, що прищі можуть бути пов'язані також з дієтами на основі продуктів з високим глікемічним індексом. Але докази того, що гостра їжа здатна погіршити стан шкіри, не існує.

Що робити, якщо пече занадто сильно

Якщо ви переоцінили свої сили й перець занадто пече, випийте молока. Чим частіше будете їсти гостре, тим менше будете відчувати біль.