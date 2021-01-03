Наприкінці 2020 студент з України встиг посеред ночі зробити ПЛР-тест і вилетіти до Білорусі – на операцію з пересадки нирки. Дива могло б не статися, якби не допомога активістів, журналістів та чиновників МОЗ.

Юнак з України дивом встиг до Мінська на трансплантацію нирки

20-річний Михайло Комнацький 3 роки на гемодіалізі. Він чекав на трансплантацію нирки 2 роки, операцію мали зробити у Білорусі. Зателефонувати звідти могли будь-якої миті, і нарешті це сталося – перед Новим роком. Деталі історії розповіли у ТСН.

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Дзвінок став радісною подією, але виникла серйозна проблема: бути у Мінську треба було вже зранку наступного дня. Придбати квиток на авіарейс вдалося, а от щоб здати ПЛР на коронавірус, без якого у літак не пустять, довелося проводити цілу спецоперацію.

Тест треба було здати терміново, вночі, ще й у вихідний. По допомогу рідні Михайла звернулися до громадської активістки Тетяни Якубець. Активісти та журналісти активно почали шукати спосіб посприяти хлопцю, але додзвонитися вдалося тільки головному санітарному лікарю Віктору Ляшку. На щастя, цього вистачило.

Лікарка Київського обласного лабораторного центру спеціально вночі приїхала на роботу, аби екстрено зробити Михайлові аналіз на COVID-19. Адже хлопець мав упродовж 2 годин після дзвінка з клініки підтвердити, що таки буде вранці у Мінську. Він підтвердив, встиг прилетіти, і пережив успішну операцію.

На жаль, є й протилежні приклади. У ніч на 2 січня на пересадку нирки до Мінська не потрапила 30-річна жінка, яка 6 років живе на діалізі.



Її не пустили в літак, бо жінка не змогла зробити ПЛР-тест. Жодні пояснення не допомогли. У підсумку донорський орган віддали іншій людині.

Як у МОЗ планують уникнути подібних критичних ситуацій

У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що призначили відповідальну людину, яка реагуватиме та такі ситуації: коли комусь треба терміново здати ПЛР-тест, аби полетіти на операцію.

Номер телефону цієї людини обіцяють оприлюднити на сайті МОЗ, але поки що цього не зробили. Тим часом на пересадку органів у Білорусі очікують ще понад 500 українців, яких можуть викликати будь-якої миті.

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