Статистика вакцинації від МОЗ
Від учора проти коронавірусу вакцинували 100 003 людини: одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані – 39 416 людей.
Актуально COVID-статистика в Україні: захворіли 655 людей, 13 – померли
Протягом доби працювали:
- 654 мобільні бригади,
- 1 830 пунктів щеплення;
- 69 центрів вакцинації.
До слова, сьогодні, 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації населення проти коронавірусу. Він передбачає імунізацію майже всі охочих – головна умова – ви повинні бути повнолітніми, водночас пріоритет надаватиметься вразливим групам населення.
Які вакцини використовували
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 879 198,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1047740,
- AstraZeneca – 362 154,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал
Вам може бути цікаво Інтервал між щепленнями CoronaVac можуть скоротити до 14 днів, – Ляшко