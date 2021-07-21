Статистика вакцинації від МОЗ

Від учора проти коронавірусу вакцинували 100 003 людини: одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані – 39 416 людей.

Актуально COVID-статистика в Україні: захворіли 655 людей, 13 – померли

Протягом доби працювали:

  • 654 мобільні бригади,
  • 1 830 пунктів щеплення;
  • 69 центрів вакцинації.

До слова, сьогодні, 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації населення проти коронавірусу. Він передбачає імунізацію майже всі охочих – головна умова – ви повинні бути повнолітніми, водночас пріоритет надаватиметься вразливим групам населення.

Які вакцини використовували

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 879 198,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1047740,
  • AstraZeneca – 362 154,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

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