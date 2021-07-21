Статистика вакцинації від МОЗ

Від учора проти коронавірусу вакцинували 100 003 людини: одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані – 39 416 людей.

Актуально COVID-статистика в Україні: захворіли 655 людей, 13 – померли

Протягом доби працювали:

654 мобільні бригади,

1 830 пунктів щеплення;

69 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 778 377 людей: 1 дозу – 2 778 375 людей,

2 дози – 1 501 291 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 279 666 щеплень.

До слова, сьогодні, 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації населення проти коронавірусу. Він передбачає імунізацію майже всі охочих – головна умова – ви повинні бути повнолітніми, водночас пріоритет надаватиметься вразливим групам населення.

Які вакцини використовували

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 879 198,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1047740,

AstraZeneca – 362 154,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.