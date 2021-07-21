За 20 днів липня більше щеплень, ніж за червень: актуально про вакцинацію в Україні

21 липня 2021 , 09:18

Джерело:

МОЗ

Всього за 20 днів липня в Україні зробили більше щеплень проти COVID-19, аніж за червень – понад 1,6 мільйона.

Статистика вакцинації від МОЗ

Від учора проти коронавірусу вакцинували 100 003 людини: одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані – 39 416 людей.

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Протягом доби працювали:

  • 654 мобільні бригади,
  • 1 830 пунктів щеплення;
  • 69 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 778 377 людей:

  • 1 дозу – 2 778 375 людей,
  • 2 дози – 1 501 291 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 4 279 666 щеплень.

До слова, сьогодні, 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації населення проти коронавірусу. Він передбачає імунізацію майже всі охочих – головна умова – ви повинні бути повнолітніми, водночас пріоритет надаватиметься вразливим групам населення.

Які вакцини використовували

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 879 198,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1047740,
  • AstraZeneca – 362 154, 
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

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Автор: Анастасія Лукашевська