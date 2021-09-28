За 20 років поширеність аутизму зросла на 787%, – вчені

Наразі суспільство краще проінформоване про аутизм, а способи діагностики стали більш доступними – це може бути причиною того, що у світі зросла кількість випадків розладів аутистичного спектру. Однак, автори не відкидають гіпотезу про фактичне збільшення випадків аутизму.

Вчені охопили 20 років та порівняли динаміку

Вчені з Ексетерського університету проаналізували дані майже 9 мільйонів чоловіків і жінок в період з 1998 по 2018 рік. За двадцять років діагноз аутизм або розлад аутистичного спектру лікарі розуміли дещо інакше, ніж розуміють його зараз. Тож, дослідники мали на меті показати, як змінилася динаміка розладу.

Увага Стартував навчальний рік: як уберегти дитину та родину від сезонних застуд і грипу

Поширеність діагнозу зросла на 787% за останні двадцять років,

– приголомшили вчені.

Причини збільшення випадків аутизму

Передусім, такий стрибок обумовлений розширенням можливостей діагностики аутизму. Постановка діагнозу досі залежить від досвідченості лікаря, який спостерігає за розвитком дитини з народження.

Крім того, зріс і попит на діагностику завдяки доступності інформації та організаціям, які займаються піклуванням сімей з дітьми з аутизмом.

Однак це не виключає фактичного збільшення випадків розладів аутистичного спектра,

– наголосили вчені.

Все частіше аутизм діагностують у дівчаток

У дослідженні йдеться, що раніше аутизм більшою мірою зустрічався у хлопчиків. Нове дослідження вказує на помітне зростання кількості випадків аутизму й у дівчаток.

Поки вчені не роблять поспішних висновків, оскільки не впевнені, що саме є причиною зростання поширеності діагнозу. Подальші дослідження дозволяти прояснити ситуацію.

Рання діагностика – дуже важлива

Варто відзначити, що наразі аутизм у дітей визначають досить пізно – у віці 4 – 5 років.Це досить пізно, адже найбільш важливий період – раннього лікування – пропущено.

Ознаки, з якими варто звернутись до лікаря проблеми з розвитком мови;

ігри на одинці;

проблеми у спілкуванні з однолітками;

повторюваність дій;

неможливість встановити зоровий контакт;

дитина мало жестикулює;

залежність від рутини: одного і того ж маршруту прогулянки, чіткого розпорядку дня, тощо;

складнощі стосовно координації рухів, ходіння навшпиньки;

підвищена чутливість до шуму, музики, світла, одягу, запахів, купання.

До слова, попередньо вчені зробили важливе відкриття для розробки інструментальних методів діагностики аутизму: визначили гормон біомаркерів, рівень якого вже в перші місяці життя може означати подальший розвиток аутизму у дитини.