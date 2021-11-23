Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца повідомив, що наразі в країні вакцинують людей із вразливих груп.
Увага Чому потрібно вакцинуватися проти коронавірусу щопівроку
Бустерна доза має вирішальне значення для кращого захисту нас і тих, хто оточує нас. Після останнього висновку AIFA це можна буде зробити через 5 місяців після завершення першого циклу,
– зазначив керівник італійського міністерства.
Він також закликав громадян робити щеплення, "щоб бути сильнішим".
Коротко про ситуацію з COVID-19 в Італії
На початку листопада в Італії заявили про початок четвертої хвилі COVID-19. Наразі в Італії третьою дозою вакцинують лише працівників сфери охорони здоров'я, літніх людей та людей із вразливих груп.
Утім, за словами міністра Сперанца, уряд планує щепити третьою дозою також людей з інших вікових груп.
Вакцинацію проти COVID-19 робитимуть щороку
До слова, генеральний директор німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що ревакцинацію проти коронавірусу потрібно проводити щороку.
Щодо України, то найближчим часом третє щеплення можуть рекомендувати людям з груп ризику – з ослабленим імунітетом. Бустерну вакцинацію проводитимуть за 6 – 8 місяців після стандартного курсу вакцинації.
Сьогодні, 23 листопада в уряді повідомили, що Україна продовжила контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу їхнього виробництва. Щороку, впродовж 2022 – 2023 років, будуть поставлятися по 25 мільйонів доз.
Препарат будуть використовувати для додаткових щеплень: бустерних та ревакцинації.