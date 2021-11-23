Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца повідомив, що наразі в країні вакцинують людей із вразливих груп.

Увага Чому потрібно вакцинуватися проти коронавірусу щопівроку

Бустерна доза має вирішальне значення для кращого захисту нас і тих, хто оточує нас. Після останнього висновку AIFA це можна буде зробити через 5 місяців після завершення першого циклу,

– зазначив керівник італійського міністерства.

Він також закликав громадян робити щеплення, "щоб бути сильнішим".

Коротко про ситуацію з COVID-19 в Італії

На початку листопада в Італії заявили про початок четвертої хвилі COVID-19. Наразі в Італії третьою дозою вакцинують лише працівників сфери охорони здоров'я, літніх людей та людей із вразливих груп.

Утім, за словами міністра Сперанца, уряд планує щепити третьою дозою також людей з інших вікових груп.

Вакцинацію проти COVID-19 робитимуть щороку

До слова, генеральний директор німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін вважає, що ревакцинацію проти коронавірусу потрібно проводити щороку.

Щодо України, то найближчим часом третє щеплення можуть рекомендувати людям з груп ризику – з ослабленим імунітетом. Бустерну вакцинацію проводитимуть за 6 – 8 місяців після стандартного курсу вакцинації.

Сьогодні, 23 листопада в уряді повідомили, що Україна продовжила контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу їхнього виробництва. Щороку, впродовж 2022 – 2023 років, будуть поставлятися по 25 мільйонів доз.

Препарат будуть використовувати для додаткових щеплень: бустерних та ревакцинації.